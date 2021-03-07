В Тюменской области 80 человек заболели COVID-19 за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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У 80 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 10 тыс. 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,6% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 тыс. 576 человек.

В Москве выявили 1 тыс. 534 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 968, в Московской области - 773.

В Свердловской области заболели 174 человека, в Челябинской области - 156, в Ханты-Мансийском автономном округе - 101, в Курганской области - 58, в Ямало-Ненецком автономном округе - 35.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 322 тыс. 776 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 тыс. 94 летальных исхода, выздоровели 3 млн 911 тыс. 924 человека.