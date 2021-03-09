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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 85 пациентов выздоровели после коронавируса за сутки

Общество, 14:20 09 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

85 пациентов в Тюменской области выздоровели после коронавируса за сутки. За весь период от болезни оправились 30 тыс. 224 жителя, сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 76 новых случаев заболевания, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 41.

К ИВЛ подключены 14 пациентов. 6 тыс. 156 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 305 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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