В Тюменской области 85 пациентов выздоровели после коронавируса за сутки
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85 пациентов в Тюменской области выздоровели после коронавируса за сутки. За весь период от болезни оправились 30 тыс. 224 жителя, сообщает региональный оперштаб.
Зарегистрировано 76 новых случаев заболевания, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 41.
К ИВЛ подключены 14 пациентов. 6 тыс. 156 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 305 пациентов с коронавирусом.