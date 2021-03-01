  • 10 марта 202110.03.2021среда
  • USD74,2640
    EUR88,1736
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

Общество, 13:49 10 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Трое мужчин в возрасте 49-ти, 64 и 68 лет и 87-летняя женщина с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии умерли 309 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 75 новых случаев заболевания, в том числе у 10 детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 116.

Выздоровели 79 человек, за весь период - 30 тыс. 303.

К ИВЛ подключены 11 пациентов. 6 тыс. 83 человека остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 - на перевахтовке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 10.03.2021Тобольский кремль, Ялуторовский острог и набережная Туры могут войти в топ туристических брендов России
13:49 10.03.2021Четыре пациента с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки
13:37 10.03.202175 человек заболели COVID-19 в Тюменской области
13:31 10.03.2021В Тобольском районе фельдшеры скорой спасли мужчину с острым коронарным синдромом