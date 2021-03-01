Четыре пациента с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

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Трое мужчин в возрасте 49-ти, 64 и 68 лет и 87-летняя женщина с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии умерли 309 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 75 новых случаев заболевания, в том числе у 10 детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 116.

Выздоровели 79 человек, за весь период - 30 тыс. 303.

К ИВЛ подключены 11 пациентов. 6 тыс. 83 человека остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 - на перевахтовке.