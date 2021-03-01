В Тюменской области 78 пациентов пополнили статистику по COVD-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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У 78 человек диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 9 тыс. 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 11,4% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 6 человек.

В Москве выявлено 1 тыс. 281 заболевших, в Санкт-Петербурге - 961, в Нижегородской области - 376.

В Свердловской области 159 новых пациентов, в Челябинской области - 145, в Ханты-Мансийском автономном округе - 93, в Курганской области - 54, в Ямало-Ненецком автономном округе - 30.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 360 тыс. 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 тыс. 734 летальных исхода, выздоровели 3 млн 959 тыс. 533 человека.