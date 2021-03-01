Пять пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

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Трое мужчин в возрасте 61, 67, 71 года и двое женщин 73 и 90 лет с диагнозом COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 324 пациента с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 78 новых случаев заболевания, в том числе у троих детей. Всего с начала пандемии заболели 32 тыс. 352 человека.

Выздоровели 75 человек, за весь период - 30 тыс. 532.

К ИВЛ подключены семь пациентов. 5 тыс. 822 человека остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 человек - на перевахтовке.