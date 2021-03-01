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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть жителей Тюменской области стали жертвами COVID-19

Общество, 16:41 14 марта 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Пять мужчин и одна женщина с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 330 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Мужчина 78 лет умер от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегметарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, мужчина 78 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Житель Тюменской области в возрасте 93 лет умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии и хронических заболеваний, мужчина, которому было 74 года, - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегметарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Женщина в возрасте 88 лет скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарой вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Не смогли спасти мужчину 67 лет - причиной смерти стала острая легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней нижнедолевой вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Зафиксировано 79 новых случаев заболевания, в том числе у 4 детей. Всего с начала пандемии заболели 32 тыс. 431 человек. Выздоровели 68 человек, за весь период - 30 тыс. 600.

К ИВЛ подключены четыре пациента. 5 тыс. 769 человек остаются под медицинским наблюдением, 971 человек - на перевахтовке.

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# коронавирус

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