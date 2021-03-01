В России выявили южноафриканский и британский штаммы коронавируса

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В России выявлены 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту.

Изолятов, относящихся к бразильскому варианту, по данным Роспотребнадзора, не выявлено. Еще в 16 случаях определены иные мутации коронавируса.

Роспотребнадзор продолжает системную работу по выявлению и изучению изменчивости вируса SARS-CoV-2. Исследования проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

Только за последнее время в рамках молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на территории Российской Федерации проведен сбор 8159 образцов клинического материала от лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков. Это в первую очередь - люди, прибывшие из-за рубежа, контактные с ними, лица с подозрением на повторное инфицирование, больные с устойчивостью к лечению, дети до 5 лет с тяжелыми формами заболевания, лица с нетипичным течением заболевания, из крупных эпидемических очагов и другие контингенты. Мониторинг продолжается. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Всего в международной базе данных GISAID представлено 736 459 геномов вируса SARS-COV-2, из них относящихся к варианту VOC 202012/01 (Великобритания) 125 990 генома (17,1%), 477 геномов вируса SARS-CoV-2 бразильского варианта.

По данным ВОЗ в общей сложности в 111 странах были зарегистрированы завозные случаи или передача среди населения британского варианта и в 58-ми странах - южноафрниканского варианта.