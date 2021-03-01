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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 79 человек заболели COVID-19 за сутки

Общество, 13:14 17 марта 2021

www.tyumsmu.ru

79 жителей Тюменской области заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Всего за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 998 новых случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 11,3% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 427 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 755 человека.

В Москве заболели 1 тыс. 201 человека, в Санкт-Петербурге - 927, в Московской области - 436.

В Свердловской области - 169 новых пациентов, в Челябинской области - 137, в Ханты-Мансийском автономном округе - 87, в Курганской области - 47, на Ямале - 27.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 418 тыс. 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 93 тыс. 364 летальных исходов, выздоровели 4 млн 24 тыс. 975 человек.

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# коронавирус

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