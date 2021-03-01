Специалисты 33 ведомств проконсультировали предпринимателей Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изменения в налоговом законодательстве, меры поддержки бизнеса, трудовое право, госзакупки часто вызывают вопросы у предпринимателей Тюменской области, отметила бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло.

Индивидуальные консультации по этим и другим темам они получили на "Едином дне консультаций" в рамках ежеквартального "Единого дня отчетности". Два формата предусмотрели организаторы, чтобы расширить круг участников. Онлайн-трансляция события велась на сайте правительства Тюменской области, более 100 представителей бизнеса присутствовали в Тюменском технопарке лично и проконсультировались у специалистов 33 ведомств.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Единый день отчетности" проходит в третий раз. По отзывам предпринимателей, контрольно-надзорных органов и органов власти, это нужное мероприятие. Представители бизнеса на одной площадке смогли получить все необходимые консультации, что очень удобно", - отметила уполномоченный по правам предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

Анализ влияния деятельности контрольно-надзорных органов на предпринимателей и на инвестиционную привлекательность региона был представлен участникам встречи. Итоги 2020 года подвели представители УФНС, Роспотребнадзора, МЧС, Государственной инспекции труда в регионе. О возможностях для бизнеса рассказали специалисты регионального Инвестиционного агентства, Банка России.

"2020 год прошел под эгидой "регуляторной гильотины". Часть документов упразднили, другие вступили в силу. Очень сложно уследить за изменениями и понять, как они применяются. Коммуникация между бизнесом и властью помогает разобраться с этими новыми требованиями", - считает общественный представитель АСИ в Тюменской области, сопредседатель ТРО "Деловая Россия" Наталья Филина.

Возможность четко и недвусмысленно толковать закон, чтобы работать по правилам, должен иметь тюменский бизнес. Единые дни отчетности с возможностью задавать вопросы, говорят организаторы, будут проводиться и дальше.

"Мы много говорим о развитии региона и инвестициях, но если предпринимателям будут ставить непонятные барьеры, это остановит динамику движения и замедлит выполнение задач, поставленных жителями региона и губернатором Тюменской области, - сказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев. - Поэтому в последние полгода мы движемся в тесном тандеме, под председательством губернатора проходят мероприятия, связанные с инвестклиматом. Мы видим рейтинги, показывающие недоработки, и точечно работаем с федеральным, региональным органом власти, в муниципалитетах. Наша задача - объединить все эти структуры для решения стратегических направлений, принятых в регионе. Общественные организации и уполномоченный по защите прав предпринимателей играют при этом большую роль".

Татьяна Ковалева