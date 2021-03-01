Ансамбль "Сибирская забава" выступит в тюменском торговом центре

| Фото: из сообщества "ТРЦ "Кристалл" Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ТРЦ "Кристалл" Тюмень" во ВКонтакте

Концерт ансамбля народной музыки "Сибирская забава" пройдет в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 20 марта.

Первое выступление начнется в 16 часов, второе - в 17 часов и третье – в 18 часов.

У участников ансамбля уже есть опыт выступления на таких площадках. 14 марта в ТРЦ "Кристалл" артисты вместе с народным хором украинской песни "Чиста криниця" принимали участие в концерте, посвященный Масленице.

"Торгово-развлекательный центр пошел нам на встречу. Мы соскучились по слушателям. Нам есть, что им показать. Здесь, в торговом центре, мы можем предложить гостям такой творческий продукт как концертная программа "Шире круг"", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Дворца культуры "Строитель" Валерий Муратов.

Продолжительность программы составляет 40 минут. Музыканты выступят на втором этаже.

"Опыт выступления на таких площадках, как торговые центры, приносит артистам несомненную пользу. Происходит концертно-репетиционный процесс. Участники ансамбля "Сибирская забава" обкатывают свои новые программы, новые номера. Так, программа "Шире круг" каждый раз дополняется новыми произведениями", – добавил Валерий Муратов.

Возрастное ограничение: 0+. Вход свободный.

Инна Пахомова