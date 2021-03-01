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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимские эндоскописты спасли проглотившего батарейку ребенка

Общество, 10:31 18 марта 2021

ОКБ №1

Восьмилетнего ребенка из Казанского района, проглотившего батарейку, экстренно доставили в Областной больницы №4 Ишима 15 марта. Под наркозом в считанные минуты металлический предмет был извлечен из желудка пациента, сообщает пресс-служба больницы.

По словам эндоскопистов, батарейка не успела нанести вред здоровью ребенка, но юного пациента оставили в стационаре для наблюдения.

Медики призывают родителям внимательнее следить за своими детьми, а если в доме малыши – тщательнее выбирать игрушки, особое внимание уделять тому, насколько крепко закрывается отсек с батарейками.

"Проглоченная батарейка - далеко не безобидный предмет. Ждать, что инородное тело выйдет естественным путем, не стоит – подобные ситуации крайне опасны и могут привести к инвалидности, а иногда и летальному исходу", - объяснил заведующий эндоскопическим отделением Областной больницы №4 Бахтиёржон Юлдашев.

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# батарейка , медики , областная больница №4 , операция , ребенок

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