  • 18 марта 202118.03.2021четверг
  • USD73,1019
    EUR86,9693
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Глава Черноморского района Крыма пригласил тюменцев отдохнуть у моря

Общество, 12:32 18 марта 2021

Жители Тюменской области - всегда долгожданные гости в Крыму. Об этом заявил глава Черноморского района полуострова Алексей Михайловский в ходе совещания организаторов детского отдыха в Тюмени.

"В Черноморском районе идет строительство и реконструкция новой автодороги, поэтому, надеемся, что уже к лету, когда к нам приедут жители Тюменской области, они увидят эти изменения. Крым - полноценный субъект Российской Федерации, и самое главное наше приобретение - это чувство свободы, чувство причастности к великой России", - сказал он.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 марта исполнятся семь лет, как Крым вернулся в состав России.

"Я поздравляю всех с праздником. Выбор крымчан- правильный, обоснованный, его сделали жители, а не кто-то другой. Сейчас крымчане живут по всей территории России, многие жители материковой России живут в Крыму. Сегодня мы ощущаем подъем, ощущаем, что мы - часть великой страны. Поздравляю всех, желаю успехов, процветания, чтобы все у нас получилось", - подчеркнул Алексей Михайловский.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Крым , Крымская весна

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:40 18.03.2021В Тюмени обменяются опытом организаторы детского отдыха России, Турции, Китая, США и Венесуэлы
12:32 18.03.2021Глава Черноморского района Крыма пригласил тюменцев отдохнуть у моря
12:09 18.03.2021Онлайн-выставка "Легенды и мифы Крыма" заинтересовала тюменцев
12:00 18.03.2021Педагоги из Тобольска и Тюмени вышли в финал конкурса "Учитель будущего"