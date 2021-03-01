Глава Черноморского района Крыма пригласил тюменцев отдохнуть у моря

Жители Тюменской области - всегда долгожданные гости в Крыму. Об этом заявил глава Черноморского района полуострова Алексей Михайловский в ходе совещания организаторов детского отдыха в Тюмени.

"В Черноморском районе идет строительство и реконструкция новой автодороги, поэтому, надеемся, что уже к лету, когда к нам приедут жители Тюменской области, они увидят эти изменения. Крым - полноценный субъект Российской Федерации, и самое главное наше приобретение - это чувство свободы, чувство причастности к великой России", - сказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 марта исполнятся семь лет, как Крым вернулся в состав России.

"Я поздравляю всех с праздником. Выбор крымчан- правильный, обоснованный, его сделали жители, а не кто-то другой. Сейчас крымчане живут по всей территории России, многие жители материковой России живут в Крыму. Сегодня мы ощущаем подъем, ощущаем, что мы - часть великой страны. Поздравляю всех, желаю успехов, процветания, чтобы все у нас получилось", - подчеркнул Алексей Михайловский.

Любовь Голышева