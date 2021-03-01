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Водолазы приступили к диагностике газопроводов и ликвидации последствий происшествия на Оби

Происшествия, 17:19 18 марта 2021

СИБУР | Фото: СИБУР

Группа водолазов приступила к диагностике газопроводов "СибурТюменьГаза" и ликвидации последствий происшествия в бассейне Оби в районе Нижневартовска, сообщает СИБУР.

Компания привлекла специалистов, имеющих опыт уникальных операций в регионах с суровыми климатическими условиями.

Водолазы при помощи специального оборудования обследовали дно реки в оси основной нитки газопродуктопровода. Обследование показало, что на дне нет очевидных мест аварии, ям или кратеров, элементов разрушения. Согласно отчету экспертов, дно имеет ровный рельеф, что подтверждает полную работоспособность основной нитки.

В рамках программы, согласованной с Ростехнадзором, специалисты "СибурТюменьГаза" провели работы по пневматическим испытаниям на герметичность отсеченного участка резервной нитки. На основе полученных данных проводится расчет имеющегося повреждения.

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