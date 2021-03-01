В Тюменской области стартовала акция #ВеснаБезДТП

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Старт акции #ВеснаБезДТП дал главный федеральный инспектор Тюменской области Дмитрий Кузьменко на площади у Тюменского технопарка 18 марта, сообщает региональная ГИБДД.

Дмитрий Кузьменко провел с детьми мини-урок правильного поведения на дорогах. Объяснил, почему детям и взрослым важно соблюдать правила на проезжей части и беречь свою жизнь. Он призвал родителей в преддверии весенних каникул еще раз повторить с детьми основы дорожной грамоты.

Сотрудники ГИБДД и Станции скорой медицинской помощи создали инсталляцию, призывающую беречь жизни на дорогах. Медики провели для школьников и студентов мастер-класс по оказанию первой помощи, а сотрудники ГИБДД проинформировали о причинах ДТП с участием детей и рассказали, как их предотвратить.

Врио руководителя региональной ГИБДД Андрей Миллер отметил, что каждое девятое ДТП в Тюменской области происходит с участием детей, перевозимых в качестве пассажиров в автомобилях или переходящих улицу в качестве пешеходов, каждый ребенок получает травму. Задача родителей, педагогов, автоинспекторов – предотвратить эти аварии и их негативные для юных участников движения последствия.