Жители Нефтеюганска получили 17 лет и 4 года колонии за убийство таксиста

| Фото: СУ СК России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК России по Тюменской области во ВКонтакте

К 17 и 4 годам колонии строго режима приговорены жители Нефтеюганска за убийство таксиста, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

Следствие установило, что в сентябре 2019 года подсудимые заказали по телефону такси. По их вызову прибыл водитель. В поездке пассажиры, угрожая ножом, заставили водителя пересесть на заднее сидение и потребовали у него деньги.

Один из приятелей сел за руль и продолжил движение. Получив деньги, молодые люди купили спиртное и выехали из города. На берегу протоки Чеускина подозреваемые убили таксиста, нанеся ему удары ножом.

После этого мужчины сели в машину и скрылись с места преступления. Злоумышленники похитили у погибшего документы, телефон и банковские карты. Чтобы скрыть следы преступления, северяне отогнали автомобиль убитого в безлюдное место.