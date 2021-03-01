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Мокрый снег, гололед и ветер обещают синоптики жителям Тюменской области

Общество, 18:26 19 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, ветер, гололед прогнозируют синоптики на территории Тюменской области 20 марта.

Ночью в регионе местами пройдет небольшой снег, ветер юго-восточный 8-13 м/с, температура -4…-9, днем небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег, местами гололедные явления, ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура -1…+4.

Жителей области предупреждают, что в связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач; падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.

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# гололед , мокрый снег , погода

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