Фермеры и владельцы ЛПХ представят продукцию на ярмарках в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукцию местных товаропроизводителей смогут приобрести жители Тюмени на продовольственной ярмарке, которая состоится 27 марта, сообщает городская администрация.

Горожанам предложат товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области. В их числе - мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед.

С 8 до 16 часов горожан будут ждать на четырех площадках. Ярмарка расположится на парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, а также на территориях у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), ТЦ "ПОРТ" (ул. Мельникайте, 126, корпус 2), ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11).