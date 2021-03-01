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Фермеры и владельцы ЛПХ представят продукцию на ярмарках в Тюмени

Общество, 18:19 22 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукцию местных товаропроизводителей смогут приобрести жители Тюмени на продовольственной ярмарке, которая состоится 27 марта, сообщает городская администрация.

Горожанам предложат товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области. В их числе - мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед.

С 8 до 16 часов горожан будут ждать на четырех площадках. Ярмарка расположится на парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, а также на территориях у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), ТЦ "ПОРТ" (ул. Мельникайте, 126, корпус 2), ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11).

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# продовольственная ярмарка , фермеры

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