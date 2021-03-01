Фермеры и владельцы ЛПХ представят продукцию на ярмарках в Тюмени
Продукцию местных товаропроизводителей смогут приобрести жители Тюмени на продовольственной ярмарке, которая состоится 27 марта, сообщает городская администрация.
Горожанам предложат товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области. В их числе - мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед.
С 8 до 16 часов горожан будут ждать на четырех площадках. Ярмарка расположится на парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, а также на территориях у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), ТЦ "ПОРТ" (ул. Мельникайте, 126, корпус 2), ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11).