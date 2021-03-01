Депутаты Тюменской гордумы оценили работу системы образования в условиях пандемии

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Социальные учреждения и образовательные организации Тюмени наладили эффективную работу в условиях пандемии и связанных с ней ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических требований. К такому выводу пришли депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

О работе школ в период повышенной готовности рассказал руководитель городского департамента образования Вячеслав Воронцов. По его словам, в настоящее время приоритетным противоэпидемиологическим мероприятием является вакцинация сотрудников от COVID-19.

На вопрос депутата Наталии Путиной, готовы ли все работники школ и дошкольных учреждений получить прививку от новой коронавирусной инфекции Вячеслав Воронцов сообщил, что в его ведомство не поступало сообщений о попытках принуждениях к вакцинации.

Вячеслав Воронцов рассказал, из средств бюджета Тюменской области было выделено около 91 млн рублей на приобретение средств защиты для образовательных учреждений. Приобретено около 5 тыс. бактерицидных облучателей, более 2 тыс. 700 дозаторов, а также термометры и напольные дезинфекторы.

Итогом предпринятых мер и строгого соблюдения всех санитарно-гигиенических требований стало то, что пик заболеваемости среди преподавателей пришелся на сентябрь и не превысил двадцати человек за последние три месяца.

"Уже год мы находимся в режиме повышенной готовности, и объекты образования в Тюмени переживают это время очень достойно, не было допущено вспышек заболевания, с первого дня каждому руководителю были направлены пошаговые инструкции", - подвела итог работы председатель комиссии Елена Бойко.

Николай Ступников