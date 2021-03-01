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Тюменцы подарили развивающие игрушки казахским детям

Общество, 17:39 22 марта 2021

Тюменский производитель детского развивающего оборудования ТПК "Умничка" провел благотворительную акцию в казахстанском Нур-Султане. Предприятие подарило игровое развивающее оборудование воспитанникам Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в приход Константино-Еленинского храма.

Педагоги учреждений смогут проводить занятия с ребятами используя тактильно-развивающую панель "Морские обитатели", бизиборды "Волчок", "Семицветик", "Тигренок", а также декоративно-развивающую панель "Гусеница Жужа", сообщает предприятие.

"Мы придерживаемся позиции социальной ответственности, - сказал основатель компании Фёдор Будылдин. - По возможности поддерживаем детей, оставшихся без попечения родителей, в регионах, где компания ведет свою деятельность. Казахстан - новая для нас территория. Осенью прошлого года мы открыли шоу-рум "Умнички" в Караганде. Детские сады Казахстана активно знакомятся с нашей продукцией. Поэтому для компании очень важна высокая оценка игрового оборудования казахстанскими педагогами. И, конечно же, мы очень рады, что нам представилась возможность поддержать малышей Нур-Султана".

Тюменцы также направили в адрес детских учреждений игровые наборы для игр в песке.

Напомним, компания вышла на экспорт в Казахстан в октябре 2020 года, в рамках проекта областного департамента инвестиционной политики "Драйверы экспорта".

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# компания Умничка

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