"Кванторианские каникулы" в Тюмени соберут 40 школьников

| Фото: "Детский технопарк Кванториум Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Детский технопарк Кванториум Тюмень" во ВКонтакте

40 школьников и 10 наставников станут участниками регионального проекта "Кванторианские каникулы", который впервые пройдет в Тюмени с 29 марта по 3 апреля. Ребята и педагоги из сельских территорий и малых городов области научатся разрабатывать собственные проекты, работать в команде и узнают о новых возможностях и перспективах.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов, участие в проекте примут школьники, которые состоят в региональной базе данных одаренных детей и молодежи. Возраст участников – от 11 до 17 лет включительно.

"Такой проект впервые проходит на нашей площадке при поддержке областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования. Образовательный модуль будет включать в себя несколько направлений - промышленную робототехнику, промдизайн, IT-технологии, беспилотные летательные аппараты, био- и нанотехнологии. Вести занятия будут педагоги нашего Кванториума", - сообщил он.

Работать ребята будут в командах. Школьникам предстоит разработать собственный проект - создать прототип какого-то аппарата или провести исследование. Затем они проведут презентацию и получат обратную связь от экспертов.

Не менее интересная и насыщенная программа ждет наставников, которые приедут из муниципальных районов. Дмитрий Тарасов поделился, что важная задача – рассказать им о возможностях участия во всероссийских конкурсах и олимпиадах.

"Огромные возможности будут у наставников, которые приедут к нам с детьми. У них будет свой образовательный модуль, после которого у себя в районе они смогут продолжать заниматься с командой ребят, готовить проекты, участвовать в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях. Также есть приглашенные эксперты, которые будут нам помогать", - добавил он.

Отметим, проект будет бесплатным для школьников и наставников. Проживать участники "Кванторианских каникул" будут в гостинице "Восток". До детского технопарка "Кванториум" организуют трансфер. А помимо образовательной части гостей Тюмени ждет насыщенная культурно-досуговая программа. Итогом смены станет вручение сертификатов о прохождении пятидневной смены в "Кванториуме".

Любовь Голышева