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В Тюмени начнут готовить специалистов по медицинской оптике

Общество, 12:14 24 марта 2021

Фото Тюменского медицинского колледжа

Специалистов по медицинской оптике начнут готовить в Тюмени. Получить специальность "Медицинская оптика" можно в Тюменском медицинском колледже. В России всего восемь средних профессиональных учреждений обучают по этому направлению.

Как рассказала директор Тюменского медицинского колледжа Марина Макарова, в России всего восемь колледжей, которые работают в этом направлении. "Это очень сложная специальность, она дорогая, но и с помощью департамента, и преподавателей мы смогли это сделать", - сказала она.

По завершению обучения выпускнику присвоят квалификацию медицинский оптик (базовая подготовка). Специалист, в частности, сможет консультировать граждан по вопросам подбора и эксплуатации средств коррекции зрения, заниматься ремонтом средств коррекции зрения.

Напомним, что колледж также открыл новую специальность для инвалидов "Социальная работа" в филиале в Ялуторовске.

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# Марина Макарова , обучение , тюменский медицинский колледж

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