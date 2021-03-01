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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 67 человек в Тюменской области выявили COVID-19

Общество, 13:43 24 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

67 человек заболели COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявили 8 тыс. 861 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,2% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 355 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 431 человек, в Санкт-Петербурге - 807, в Московской области - 535.

В Свердловской области выявили 140 заболевших, в Челябинской области - 137, в Ханты-Мансийском автономном округе - 82, в Курганской области - 44, на Ямале - 25.

Всего на сегодняшний день в России выявили 4 млн 483 тыс. 471 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 96 тыс. 219 летальных исходов, выздоровели 4 млн 98 тыс. 400 человек.

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