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Ансамбль "Юность Сибири" из Тюмени выступит на "Уральском переплясе"

Общество, 13:23 25 марта 2021

Ансамбль "Юность Сибири" ВКонтакте

Ансамбль "Юность Сибири" представит Тюменскую область на всероссийском фестивале народного танца "Уральский перепляс" в Челябинске 26 марта, сообщает Фонд развития народного танца.

Фестиваль проводится в память династии хореографов Южного Урала - заслуженного деятеля искусств России Натальи Карташовой и заслуженного работника культуры России Татьяны Реус.

Ансамбль "Юность Сибири" успешно прошел заочный этап, в котором за право попасть в финал боролись более 60 представителей хореографического сообщества из разных регионов страны.

Оценивать их выступление будут заслуженные деятели искусства, работники культуры и народные артисты. Возглавляет жюри эксперт в области сценического народного танца, народная артистка России Елена Щербакова.

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# ансамбль Юность Сибири , народные танцы

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