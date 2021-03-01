Ансамбль "Юность Сибири" из Тюмени выступит на "Уральском переплясе"

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Ансамбль "Юность Сибири" представит Тюменскую область на всероссийском фестивале народного танца "Уральский перепляс" в Челябинске 26 марта, сообщает Фонд развития народного танца.

Фестиваль проводится в память династии хореографов Южного Урала - заслуженного деятеля искусств России Натальи Карташовой и заслуженного работника культуры России Татьяны Реус.

Ансамбль "Юность Сибири" успешно прошел заочный этап, в котором за право попасть в финал боролись более 60 представителей хореографического сообщества из разных регионов страны.

Оценивать их выступление будут заслуженные деятели искусства, работники культуры и народные артисты. Возглавляет жюри эксперт в области сценического народного танца, народная артистка России Елена Щербакова.