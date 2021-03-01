В тюменских кинотеатрах продолжается прокат российской драмы "Пальма"

фото: culture.gov.ru фото: culture.gov.ru

Продолжается прокат российского фильма "Пальма". Кинолента подойдет для семейного просмотра. Режиссером выступил Александр Домогаров младший.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1970-е годы. Владелец оставил собаку по кличке Пальма в аэропорте "Внуково", а сам улетел за границу. О судьбе овчарке, которая каждый день встречала самолеты, ожидая увидеть своего владельца - на большом экране. Фильм имеет ограничение 6+.

В фильме снялись Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник. Для исполнительницы роли Пальмы – 7-летней овчарки Лили – это первая главная роль в большом кино.