Бодибилдеры из разных регионов будут претендовать на Кубок Тюменской области
Более 200 спортсменов из разных регионов России приедут на открытый Кубок Тюменской области по бодибилдингу 27 марта, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.
Кубок проводится по 19 категориям среди юниоров и юниорок, а также среди женщин, мужчин и мастеров. Это "Бодифитнес", "Бодибилдинг", "Классический бодибилдинг", "Атлетик", "Фитнес-бикини", "Фитнес-модель", "Пляжный бодибилдинг", "Wellness" и "Muscular".
Призовой фонд соревнований составит 150 тыс. рублей. Соревнования станут отбором спортсменов в сборные команды Тюменской области для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях.