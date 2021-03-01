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Бодибилдеры из разных регионов будут претендовать на Кубок Тюменской области

Спорт, 18:23 26 марта 2021

Федерация бодибилдинга России | Фото: Федерация бодибилдинга России

Более 200 спортсменов из разных регионов России приедут на открытый Кубок Тюменской области по бодибилдингу 27 марта, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Кубок проводится по 19 категориям среди юниоров и юниорок, а также среди женщин, мужчин и мастеров. Это "Бодифитнес", "Бодибилдинг", "Классический бодибилдинг", "Атлетик", "Фитнес-бикини", "Фитнес-модель", "Пляжный бодибилдинг", "Wellness" и "Muscular".

Призовой фонд соревнований составит 150 тыс. рублей. Соревнования станут отбором спортсменов в сборные команды Тюменской области для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях.

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# бодибилдинг

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