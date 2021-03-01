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Тюменские волейболистки уступили "Ленинградке"

Спорт, 11:51 28 марта 2021

Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Со счетом 1:3 завершилась встреча волейбольного клуба "Тюмень-Прибой" с гостьями из Санкт-Петербурга. Тюменская команда принимала "Ленинградку" во второй день первого тура финала за 11-14 места волейбольной Молодежной лиги.

Лидерство тюменок было недолгим. Из-за ряда ошибок они оказались в положении уступающей стороны. Сибирячки не смогли наладить игру в нападении, и отставание росло.

Наставник тюменок сделала несколько перестановок в составе, но гостьи продолжали владеть инициативой. Победу гостьям точной атакой принесла Анна Меркурьева.

Заключительный домашний матч сезона команда "Тюмень-Прибой" проведет 28 марта со "Спартой-2".

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