Тюменка разработала игру - распознавание собеседника

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карточную игру "Все это о тебе", позволяющую узнать собеседника поближе, разработала тюменка Любовь Полтаева.

Как рассказала автор, идея пришла в преддверии годовщины свадьбы родственников. Она решила, что такая забава понравится паре. В итоге все началось с подарка, а закончилось полноценной карточной игрой.

На небольших ярких карточках написаны вопросы. Они подходят как для влюбленных пар, так и просто для друзей.

"Люди могут сесть вдвоем, пообщаться, задать вопросы и узнать собеседника поближе. Бывает такое, что мы мало разговариваем друг с другом, какие-то моменты остаются незатронутыми, а игра позволяет проработать разные аспекты жизни, узнать о мыслях собеседника", – отметила Любовь Полтаева.

Карточки можно условно разбить на несколько тем. Так, предполагается общение о детстве, мечтах и целях. Разработчица считает, что игра будет полезна тем, кто состоит в отношениях, для приятелей. Играть в нее могут все желающие, начиная с 14 лет.

Впервые широкой публике свою карточную игру "Все это о тебе" Любовь представила на фестивале настольных игр "Искра-тека", который прошел в мультицентре "Контора пароходства" 27 марта. Посетители развлечение оценили, даже поиграли.

Для того, чтобы о ее игре узнало больше людей, тюменка создала тематическую страницу в Instagram. Здесь желающие могут приобрести игру.

Инна Пахомова