  • 29 марта 202129.03.2021понедельник
  • USD75,7576
    EUR89,2576
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка разработала игру - распознавание собеседника

Общество, 15:34 29 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карточную игру "Все это о тебе", позволяющую узнать собеседника поближе, разработала тюменка Любовь Полтаева.

Как рассказала автор, идея пришла в преддверии годовщины свадьбы родственников. Она решила, что такая забава понравится паре. В итоге все началось с подарка, а закончилось полноценной карточной игрой.

На небольших ярких карточках написаны вопросы. Они подходят как для влюбленных пар, так и просто для друзей.

"Люди могут сесть вдвоем, пообщаться, задать вопросы и узнать собеседника поближе. Бывает такое, что мы мало разговариваем друг с другом, какие-то моменты остаются незатронутыми, а игра позволяет проработать разные аспекты жизни, узнать о мыслях собеседника", – отметила Любовь Полтаева.

Карточки можно условно разбить на несколько тем. Так, предполагается общение о детстве, мечтах и целях. Разработчица считает, что игра будет полезна тем, кто состоит в отношениях, для приятелей. Играть в нее могут все желающие, начиная с 14 лет.

Впервые широкой публике свою карточную игру "Все это о тебе" Любовь представила на фестивале настольных игр "Искра-тека", который прошел в мультицентре "Контора пароходства" 27 марта. Посетители развлечение оценили, даже поиграли.

Для того, чтобы о ее игре узнало больше людей, тюменка создала тематическую страницу в Instagram. Здесь желающие могут приобрести игру.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# игры , настольные игры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 29.03.2021В Тюменской области телефонный робот опросил более 94 тыс. пациентов
16:16 29.03.2021В Тюменской области ликвидировали все очаги массового заболевания COVID-19
16:11 29.03.2021Росводоканал устраняет аварию на водопроводе в Тюмени
16:06 29.03.2021В Тюмени развенчивают мифы о Великой Отечественной войне на уроках-беседах