Тобольский проект "Территория чибисов" представили на форуме в Москве

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Экологический проект по охране птиц "Территория чибисов" презентовали на общероссийском фестивале природы "Первозданная Россия", сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

Проект включает в себя орнитологические обследования территории СИБУРа в Тобольске, экоуроки и волонтерские акции. Эксперт программы "Формула хороших дел" орнитолог Евгений Журавлев представил виды птиц, которые удалось встретить в ходе орнитологических обследований в Тобольске.

"Наши наблюдения приурочены к весеннему или осеннему пролету птиц. За время работ нам удалось наблюдать массовый пролет хищных птиц, при этом удивило количество орланов-белохвостов и беркутов, конечно были встречи многочисленных водоплавающих птиц", – отметил Евгений Журавлев.

"Первозданная Россия" — масштабный фестиваль, посвященный природе России. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве. В рамках фестиваля проходят творческие встречи, кинопоказы, научно-популярные лекции, круглые столы, на которых обмениваются опытом ученые, фотографы и специалисты по охране окружающей среды.