  • 31 марта 202131.03.2021среда
  • USD75,7023
    EUR88,8821
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени хотят уменьшить количество сносимых деревьев и кустарников

Общество, 12:25 31 марта 2021

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Об установленном в Тюмени порядке сноса и обрезки деревьев и кустарников напомнили представителям управляющих организаций, застройщикам и подрядчикам по благоустройству на тематическом семинаре, сообщает городская администрация

Начальник отдела по благоустройству департамента городского хозяйства Светлана Звонкова сообщила, что даже имея на руках порубочный билет, можно уменьшить количество планируемых к сносу зеленых насаждений. Их компенсационную стоимость вернут заявителю.

Отметим, что за снос зеленых насаждений предусмотрена компенсация в городской бюджет. Выплачивается она до начала работ и зависит от породы, диаметра, состояния, места произрастания и может варьироваться от 40 до 100 тыс. руб. При незаконной рубке стоимость этого же дерева увеличивается в пять раз.

За уничтожение или повреждение зеленых насаждений предусмотрена административная ответственность и штрафы до 200 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# незаконная вырубка , обрезка деревьев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:06 31.03.2021Встречу с космонавтом обещают тюменским старшеклассникам организаторы акции "СпортОрбита"
13:54 31.03.2021В Тюменской области помощь детям с аутизмом оказывают в 3D-квартирах
13:31 31.03.2021О роли региональных НКО в поддержке семей, детей и материнства рассказали в Общественной палате Тюменской области
13:19 31.03.2021Тюменцы напишут "Тотальный диктант - 2021" дистанционно