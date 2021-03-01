В Тюмени хотят уменьшить количество сносимых деревьев и кустарников

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Об установленном в Тюмени порядке сноса и обрезки деревьев и кустарников напомнили представителям управляющих организаций, застройщикам и подрядчикам по благоустройству на тематическом семинаре, сообщает городская администрация

Начальник отдела по благоустройству департамента городского хозяйства Светлана Звонкова сообщила, что даже имея на руках порубочный билет, можно уменьшить количество планируемых к сносу зеленых насаждений. Их компенсационную стоимость вернут заявителю.

Отметим, что за снос зеленых насаждений предусмотрена компенсация в городской бюджет. Выплачивается она до начала работ и зависит от породы, диаметра, состояния, места произрастания и может варьироваться от 40 до 100 тыс. руб. При незаконной рубке стоимость этого же дерева увеличивается в пять раз.

За уничтожение или повреждение зеленых насаждений предусмотрена административная ответственность и штрафы до 200 тыс. рублей.