Встречу с космонавтом обещают тюменским старшеклассникам организаторы акции "СпортОрбита"

| Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте

Принять участие в спортивно-интеллектуальной акции "СпортОрбита" предлагают школьниками Тюменской области старше 14 лет. Победители пообщаются с настоящим космонавтом и смогут задать ему любые вопросы, сообщает Российское движение школьников.

Акция приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и состоит из двух этапов. С 7 по 16 апреля ребятам предстоит выполнить комплекс спортивных нормативов. А с 26 по 28 апреля школьники поучаствуют в викторине "Космонавтика".

Документы с нормативами для проведения соревнований появятся на платформе спорт.рдш.рф 6 апреля. Скачать материалы для проведения интеллектуальной викторины можно будет 25 апреля.

Заявки на участив акции принимаются до 7 апреля по ссылке. По итогам акции организаторы выберут 10 лучших участников, пять мальчиков и пять девочек, которые смогут лично пообщаться с космонавтом.