Флешмоб ко Дню космонавтики организовали тюменские росгвардейцы

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 20 детей присоединились в День космонавтики 12 апреля к флешмобу "Я хочу стать космонавтом!", который проводит управление Росгвардии по Тюменской области.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" офицер территориального управления Росгвардии лейтенант Людмила Попова, среди участников не только юные тюменцы и их родители. "Фото и видео со своими поделками, рисунками, стихами, прислали из Салехарда, Кургана, Челябинска, Москвы, Башкирии", - рассказала она.

Присоединиться к флешмобу, выполнив любую творческую работу или рассказав о своей мечте, могут не только дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии, но и все желающие.

Работу с указанием имени, фамилии, возраста и города проживания ребенка можно прислать до конца дня на электронный адрес: rosgvardpressa72@yandex.ru или сообщением на официальную страницу регионального управления Росгвардии во вКонтакте.