Тюменские школьники показали навыки работы 3D-ручкой на конкурсе "Многогранный космос #ПОЕХАЛИ"

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Более 50 школьников из 13 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Тюменской области приняли участие в дистанционном конкурсе объемного моделирования 3D-ручкой "Многогранный космос #ПОЕХАЛИ".

Ребята представили на конкурс модели космических аппаратов, марсоходов, спутников, сообщает "Мегатюмень".

"Мы приурочили конкурс к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Тема для ребят интересная. 3D-моделирование развивает пространственное мышление, логику", - рассказала руководитель Центра "Точка роста" на базе Винзилинской школы им. Ковальчука Оксана Агеева.

Центр "Точка роста" Богандинской средней школы №2 представил на конкурс самое большое количество работ - 17 работ в разных номинациях.