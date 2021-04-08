  • 8 апреля 20218.04.2021четверг
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на "космический" квартирник

Общество, 08:25 08 апреля 2021

Сообщество "Город молодых" во Вконтакте

Далее в сюжете Тюменцы могут украсить почтовую продукцию «космическим» штемпелем

Квартирник "Дорога в космос" пройдет в молодежном пространстве "Город молодых" в Тюмени 10 апреля. Начало в 17 часов.

Мероприятие приурочат к 60-летию первого полета человека в космос. Гостей ждут выступления тюменских поэтов и певцов, интересные факты о космосе и космонавтах и чаепитие в компании творческих людей.

Желающим выступить на квартирнике нужно заранее зарегистрироваться здесь.

Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых санитарных требований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День космонавтики , квартирник

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:32 08.04.2021Президент России наградил Галину Шарухо орденом Пирогова
10:21 08.04.2021В Тюмени может появиться улица Георгия Добровольского
10:01 08.04.2021В Тюмени издали книгу об инклюзивной академической мобильности
09:50 08.04.2021В Тобольском районе в 22 пришкольных лагеря отдохнут 1 тыс. 480 детей