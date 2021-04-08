Тюменцев приглашают на "космический" квартирник
Сообщество "Город молодых" во Вконтакте
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Квартирник "Дорога в космос" пройдет в молодежном пространстве "Город молодых" в Тюмени 10 апреля. Начало в 17 часов.
Мероприятие приурочат к 60-летию первого полета человека в космос. Гостей ждут выступления тюменских поэтов и певцов, интересные факты о космосе и космонавтах и чаепитие в компании творческих людей.
Желающим выступить на квартирнике нужно заранее зарегистрироваться здесь.
Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых санитарных требований.