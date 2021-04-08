Тюменцы могут украсить почтовую продукцию "космическим" штемпелем

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

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Тюменцев приглашают украсить почтовую продукцию "космическим" штемпелем 12 апреля. В 2021 году со дня первого полета человека в космос исполняется 60 лет, сообщает Почта России.

"Космический" штемпель доступен в центральном отделении почтовой связи Тюмени по адресу ул. Республики, 56 до 14 апреля. Также в отделении можно приобрести тематические почтовые карточки. Почтовое отправление, погашенное оттиском специального штемпеля, приобретает дополнительную историческую и филателистскую ценность.

Напомним, что в знак признания и уважения к подвигу первого космонавта решением исполкома Тюменского городского Совета депутатов трудящихся 17 апреля 1961 года Юрию Гагарину присвоено звание почетного гражданина Тюмени.