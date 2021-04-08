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Флешмоб "Наука - это космос" запустят тюменские библиотекари

Общество, 09:38 08 апреля 2021

www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

К участию во флешмобе "Наука – это космос" приглашает тюменцев областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева. Акцию проведут к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, сообщают организаторы.

Для участия во флешмобе необходимо на своей страничке в Instagram в период с 9 по 12 апреля 2021 года разместить пост с изображением любого простого предмета или явления и объяснить, при чем тут наука, а также передать эстафету друзьям. Хэштеги – #БиблиотекаМенделеева #НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки.

Для участников от шести лет.

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# космос , Тюменская областная научная библиотека , флешмоб , Юрий Гагарин

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