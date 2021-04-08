Фотографии ишимцев на улице Гагарина попадут в космос

| Фото: www.roscosmos.ru | Фото: www.roscosmos.ru

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Фотографии ишимцев на фоне улицы Гагарина могут попасть на борт международной космической станции. Таким необычным будет результат всероссийского флешмоба "Я живу на улице Гагарина!", приуроченного ко Дню космонавтики. Акция начнется 8 апреля в 16 часов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист модельной библиотеки Анна Сигуева.

Участникам предстоит сделать фото, на котором должны быть отображены метки, указывающие, что она сделана именно на указанной улице: таблички, указатели и другие опознавательные знаки. После чего выложить его в соцсети с хэштегом #Поехали!

"Мы пошли дальше, решили сделать фото и видео, на котором построим фигуру из людей, какую, пока секрет. Выложим работу в соцсети 12 апреля. Ждем на флешмоб более ста участников: студентов, волонтеров, театралов, библиотекарей и активных жителей Ишима", - рассказала Анна Сигуева.

Самые оригинальные фото в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие десять отмечены специальными памятными сувенирами от госкорпорации "Роскосмос" с символикой юбилейного года.

Напомним, 12 апреля россияне отпразднуют 60-летие первого полета человека в космос. Им в 1961 году стал Юрий Гагарин.

Инна Кондрашкина