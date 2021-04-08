Тюменцы смогут написать Всероссийский космический диктант онлайн

| Фото: https://vdnh.ru/ | Фото: https://vdnh.ru/

Далее в сюжете Маленькие тюменцы мастерят ракеты и узнают о подвиге Гагарина в музее "Россия - моя история"

В преддверии 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина в космос 11 апреля в 10 часов по московскому времени начнется первый Всероссийский космический диктант. Его главной площадкой станет центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, но жители регионов и других стран тоже смогут присоединиться на площадке ВКосмосе, а также на сайтах ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация".

Ведущим выступит автор диктанта — летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин. Вместе с ним вопросы для участников прочитают знаменитые космонавты, деятели искусств и даже экипаж МКС. Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Участникам необходимо будет заполнить анкеты, вписав туда свои варианты ответов.

Итоги Всероссийского космического диктанта подведут 25 апреля. 100 победителей получат ценные призы от госкорпорации "Роскосмос" и возможность посетить главные космические предприятия нашей страны, а также полугодовую подписку на VK Combo. Трем лучшим участникам диктанта в центре "Космонавтика и авиация" будут вручены наручные часы космической тематики торговой марки "Штурманские", одни из которых являются точной копией часов, которые были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете.

Чтобы написать диктант в центре "Космонавтика и авиация" и вживую увидеть легенд космонавтики, а также других звездных гостей, необходимо пройти предварительную регистрацию. Всем, кто соберется на региональных площадках, будет доступна прямая видеотрансляция с ВДНХ. Перед стартом эфира участники должны открыть электронную анкету на любом цифровом устройстве, подключенном к интернету, и указать свои контактные данные. Одновременно с началом мероприятия в анкете появятся вопросы диктанта. Список всех офлайн-площадок акции можно найти здесь.