Маленькие тюменцы мастерят ракеты и узнают о подвиге Гагарина в музее "Россия - моя история"

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На музейном уроке "Поехали!", который проводят сотрудники мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", маленькие тюменцы знакомятся с историей освоения космического пространства, развития и совершенствования конструкций космических кораблей.

На небольшой лекции в интересной форме детям рассказывают о полете Юрия Гагарина, о том, какую роль он сыграл в мировой истории, а на память об уроке каждый унесет с собой поделку - ракету, которую смастерит сам под присмотром педагога. Занятия проходят в конференц-зале мультимедийного парка.

Как рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в музее, этот урок - один из самых популярных, и проводят его круглый год, но востребованность возрастает в преддверии даты первого полета человека в космос. Попасть на него могут воспитанники старшей группы детского сада и школьники. Детям настолько интересно слушать о космосе и им так полюбились рукодельные сувениры-ракеты, что запись на занятия закрывается моментально.

Все предпраздничные даты, приуроченные ко Дню космонавтики, уже заняты, но группы ребят от 10 человек ждут на музейных уроках "Поехали!" в конце апреля и в мае. Стоимость - 100 рублей, запись по телефону: 68-11-11.

Дарья Казакова