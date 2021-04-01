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Тюменской "Богадельне" нужна помощь благотворителей

Общество, 16:54 01 апреля 2021

Дом милосердия «Богадельня» ВКонтакте | Фото: Дом милосердия «Богадельня» ВКонтакте

Поддержать постояльцев дома милосердия "Богадельня" просят неравнодушных тюменцев.

Как сообщают сотрудники организации, для работы медицинской части и благотворительной столовой для бездомных и малоимущих людей нужны медицинские маски для обеспечения необходимого запаса, поролоновые и металлические губки для посуды, туалетная бумага. В дар примут небольшой б/у телевизор с пультом в бокс стационара.

Из лекарств "Богадельня" нуждается в фукорцине, физрастворе (натрия хлорид), алмагеле №2. Привезти все можно по адресу: Тюмень, ул. Чекистов, 31а, корпус 3, стационар работает круглосуточно.

Среди постоянных потребностей учреждения - продукты питания для сбалансированного питания пациентов стационара: куриная и молочная продукция, мясной фарш, рыбные и мясные консервы, яйца куриные, сливочное масло. Нужна всегда бытовая химия - жидкое мыло, стиральный порошок-автомат, жидкое моющее средство для посуды, а также впитывающие пеленки, влажные салфетки и самоклеящиеся повязки "Космопор" 10 на 20 см.

Желающих помочь просят связаться с руководителем "Богадельни" Галиной Паршуткиной по телефону: 8-909-737-50-50. Об актуальных нуждах и других способах поддержки дома милосердия можно узнать на их сайте.

Дарья Казакова

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# бездомные , благотворительность , богадельня

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