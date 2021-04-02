Прием заявок на проект "Путь ремесленника" стартовал в Тюменской области

| Фото: "Ялуторовский острог" ВКонтакте | Фото: "Ялуторовский острог" ВКонтакте

Прием заявок на участие в акселераторе "Путь ремесленника" стартовал в Тюменской области. Он продлится до 15 апреля по ссылке. Обучение пройдет с 26 апреля по 23 июня и будет бесплатным для мастеров.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта "Путь ремесленника" Екатерина Затуливетер, акселератор поддержит мастеров, которые хотят улучшить качество своего сувенирного и утилитарного ремесленного продукта, повысить устойчивость и эффективность своей работы.

"Наша цель – поддержать традиционные ремесла, придать им новые актуальные формы и поднять статус мастеров, создающих уникальные ручные изделия. Проанализировав международный опыт, мы поняли, что лучше всего работает тандем ремесленника и дизайнера, который дает возможность переосмыслить традиции и местные культурные коды", - пояснила она.

В рамках проекта будет проведен конкурсный отбор 25 участников в акселератор. Они будут интенсивно прорабатывать свой продукт с помощью индивидуальных консультаций от команды дизайнеров и бизнес-наставников, а также поучаствуют в лекционной программе от экспертов федерального уровня.

Также будет проведен двухдневный практикум в Тюмени от дизайн-наставников, чтобы проработать детали продукта. Участникам, которые не попали в основной состав акселератора, будет доступна лекционная программа. Завершится акселератор отчетным мероприятием, на котором выступят лучшие участники.

Напомним, акселератор "Путь ремесленника" для мастеров Тюменской области получил поддержку Фонда президентских грантов в 2021 году. Реализуют проект центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием" совместно с Агентством по развитию малых территорий "Цель 11".

Любовь Голышева