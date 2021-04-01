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Преподаватели ТюмГУ выиграли гранты фонда Владимира Потанина

Общество, 17:38 01 апреля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Пять преподавателей магистратуры Тюменского госуниверситета получили гранты по итогам конкурса фонда Владимира Потанина. По количеству победителей вуз вошел в число лидеров, сообщает его пресс-служба.

Всего в списке победителей 150 человек из 59 вузов. На конкурс поступило 767 заявок, 697 из которых допущены к экспертной оценке после проверки на соответствие формальным требованиям, включая плагиат.

Гранты предоставляются в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении.

"В заявках, представленных на конкурс, переосмыслен уникальный опыт перестраивания, трансформации образовательного процесса и предложены новые траектории развития современной магистратуры – фактически, в них мы видим будущее высшего образования", – отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Добавим, в 2021 году также 10 студентов магистратуры ТюмГУ будут получать именную стипендию Владимира Потанина.

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# гранты , магистратура , преподаватели , ТюмГУ , фонд Потанина

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