Тюменцам предлагают принять участие в донорской субботе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Донорская суббота состоится в Тюмени 24 апреля. Все желающие могут пополнить банк крови с 8 до 13 часов.

Необходимо прийти в рабочее время на станцию переливания крови с паспортом и СНИЛС. "Тех, кто приходят в первый раз, сначала направят на обследование, донация в качестве донора возможна будет через три дня. Для постоянных доноров процедура проходит следующим образом: сдача анализов и прием у терапевта, затем донация", – рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Тюменской областной станции переливания крови.

Кроме того, в апреле состоятся выездные донорские акции в районы юга Тюменской области. С расписанием можно ознакомится по ссылке.

Инна Пахомова