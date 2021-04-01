Тюменские депутаты предложили поощрять волонтеров и наставников

Поощрять тюменцев знаками отличия за волонтерство и наставничество предложил председатель городской думы Евгений Заболотный.

Тюменские депутаты, отметившие заслуги 150 земляков Благодарственными письмами за вклад в развитие добровольческого движения, активную волонтерскую работу и бескорыстную помощь тюменцам в трудный период, рассматривают возможность учреждения в областном центре новых знаков отличия.

"Пандемия принесла обществу новые вызовы и обнажила проблему одиночества. Наш город всколыхнуло волонтерское движение, и сегодня очень много неравнодушных и самоотверженных тюменцев помогают одиноким гражданам, – подчеркнул Евгений Заболотный. – Общество должно отреагировать и поблагодарить этих бескорыстных людей, а тюменцам, особенно подрастающему поколению, нужно знать, с кого брать пример".

Отметим, что в числе добровольцев - депутаты Тюменской городской думы. В рамках работы волонтерского центра народные избранники помогают ветеранам, инвалидам, малоимущим и другим категориям граждан, нуждающимся в защите и внимании.

"Мы рассматриваем добровольческую работу как важнейший элемент депутатской деятельности. В волонтерский центр думы поступают обращения от граждан, по ним принимаются решения о помощи и осуществляется контроль за их исполнением", – рассказал Евгений Заболотный.

Председатель думы отметил также актуальность наставничества, которое обеспечивает связь поколений. По его словам, возрождение института наставничества является поручением президента России Владимира Путина.

И в Тюмени немало людей, особенно среди ветеранов, которые активно этим занимаются. Евгений Заболотный напомнил о своей встрече с ветераном Великой Отечественной войны Мефодием Гавриловым, поощренным нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" № 1.

Фронтовик регулярно встречается с молодежью и с удовольствием делится впечатлениями о беседах с юными тюменцами.

Такие встречи, по мнению председателя думы, особенно важны накануне празднования Дня Победы: "Передача опыта и ценностей помогают подрастающему поколению найти себя в этой жизни, поэтому наставничество должно активно развиваться, получать поддержку и одобрение".

В настоящее время депутаты Тюменской думы готовят проект решения о новых знаках отличия за волонтерскую работу и наставническую деятельность. Такое решение будет принято после всестороннего обсуждения данного вопроса с тюменцами.

Николай Ступников