200 школьников Тюмени получат стипендию мэра

| Фото: "Тюмень - город активных людей" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - город активных людей" во ВКонтакте

200 талантливых тюменских школьников стали стипендиатами главы Тюмени, сообщает городской департамент образования.

Это ребята, которые отлично учатся, активно участвуют в жизни школы и города, занимают призовые места в олимпиадах, а также в спортивных и творческих состязаниях.

Стипендия для талантливых школьников была учреждена в 2013 году. До 2014 года она назначалась только старшеклассникам. С 2015 года претендентами на получение стипендии являются ученики 5 – 11 классов, показавшие высокие результаты в учебе.

С 2018 года стипендией поощряют учащихся, достигших успехов в сфере искусства, физической культуры и спорта. В 2020 году был разработан и утвержден специальный знак отличия, который теперь получают талантливые школьники.

Всего с 2013 года стипендией главы Тюмени были поощрены 1 тыс. 148 звезд учеников.