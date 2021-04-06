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Ансамбль "Зори Тюмени" выступит с новой программой в Тюменской филармонии

Общество, 08:11 06 апреля 2021

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Программу "Русский сувенир" покажет государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени" на сцене Тюменской филармонии 25 апреля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

За более чем 40-летнюю творческую деятельность коллектив представлял хореографическое искусство Тюмени в городах России и стал единственным профессиональным ансамблем танца Тюменской области, который за свою творческую жизнь гастролировал в 25 странах мира.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

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# Зори Тюмени , танец

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