Ансамбль "Зори Тюмени" выступит с новой программой в Тюменской филармонии

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Программу "Русский сувенир" покажет государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени" на сцене Тюменской филармонии 25 апреля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

За более чем 40-летнюю творческую деятельность коллектив представлял хореографическое искусство Тюмени в городах России и стал единственным профессиональным ансамблем танца Тюменской области, который за свою творческую жизнь гастролировал в 25 странах мира.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.