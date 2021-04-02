Тюменские пловцы выступят на чемпионате России

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Воспитанники тюменских спортивных школ Егор Юрченко, 19 лет и Валерия Феткуллова, 18 лет, представят Тюменскую область на чемпионате России в Казани с 3 по 9 апреля, сообщает региональный департамент физкультуры, спорта и молодежной политике.

Сопровождать спортсменов будет тренер Елена Юрченко. На дорожки бассейна выйдут более 600 сильнейших пловцов из 58 субъектов России, в их числе призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов Европы и мира.

Соревнование является отборочным для формирования сборных команд России по плаванию, которые уже в этом году смогут отправиться на Игры XXXII Олимпиады в Токио, чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште, первенство Европы по плаванию и Всемирную летнюю Универсиаду в Чэнду.

Предварительные, полуфинальные и финальные заплывы будут транслироваться в онлайн-режиме на официальном сайте Всероссийской Федерации плавания. Вести трансляцию вечерней сессии соревнований будет известный спортивный комментатор, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов.