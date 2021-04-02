Анатолий Карпов сыграл в шахматы в Балканском центре Тюменского госуниверситета

Фото Валерия Бычкова Фото Валерия Бычкова

Сеанс одновременной игры с активистами Балканского центра при Тюменском государственном университете провел двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер и легенда мировых шахмат, депутат Госдумы РФ от Тюменской области Анатолий Карпов.

Анатолий Карпов победил соперников с сухим счетом 12:0, но все участники товарищеской встречи получили яркие и незабываемые впечатления от игры. Перед ее началом Анатолий Карпов рассказал о личном опыте общения с любителями шахмат в Сербии, Черногории, Болгарии и даже Турции. Во время обмена мнениями участники встречи высказали предложения по установлению культурных и социальных связей между городами-побратимами. В числе возможных вариантов для развития сотрудничества были названы Тюмень и Белград, а также Тобольск и Нови-Сад. Депутат пообещал оказать помощь в установлении дружественных связей между этими городами, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Счастлив, что есть люди, которые сохраняют традиции дружбы между нашими народами и помнят историю наших балканских стран", – поделился впечатлениями сербский студент, председатель Ассоциации иностранных студентов ТюмГУ Борко Раевич.

Балканский центр при Тюменском государственном университете создан 5 марта 2021 года. В новую общественную организацию входят представители сербского землячества в Тюмени, представители центра болгарской культуры и участники объединения тюменских сербов "Имера". Новое общественное объединение будет заниматься укреплением научно-образовательных и культурных связей университета и организаций, входящих в ее состав, с партнерами в других странах мира, рассказала руководитель центра Наталья Лыкова.