Мария Истомина победила в женском масс-старте на чемпионате России в Тюмени

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Мария Истомина из Пермского края одержала победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, сообщает Федерация лыжных гонок страны.

Женская соревновательная программа соревнований завершилась гонкой на 30 км классическим стилем. Мария Истомина преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 39 секунд. Второе место у Анастасии Рыгалиной, представляющей Московскую область и Санкт-Петербург. Замкнула тройку лучших тюменка Екатерина Смирнова. Еще одна тюменка Эльмира Гаянова финишировала десятой.

Чемпионат России завершится 4 апреля мужской гонкой на 50 км. Начало в 10 часов.