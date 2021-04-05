В Губкинском на ребенка с крыши обрушился снег

| Фото: СУ СК России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК России по Тюменской области во ВКонтакте

В Губкинском на ребенка с крыши обрушился снег. Ведется доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, в СМИ была размещена информация о том, что 4 апреля на восьмилетнего мальчика с крыши дома сошел пласт снега. На месте происшествия работали правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на прокуратуру Ямала, установлено, что ребенок не пострадал, с ним все в порядке.