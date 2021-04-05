  • 5 апреля 20215.04.2021понедельник
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Губкинском на ребенка с крыши обрушился снег

Происшествия, 12:19 05 апреля 2021

СУ СК России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК России по Тюменской области во ВКонтакте

В Губкинском на ребенка с крыши обрушился снег. Ведется доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, в СМИ была размещена информация о том, что 4 апреля на восьмилетнего мальчика с крыши дома сошел пласт снега. На месте происшествия работали правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на прокуратуру Ямала, установлено, что ребенок не пострадал, с ним все в порядке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Губкинский , проверка , следователи , снег

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 05.04.2021В Югре пешеход попал под колеса КамАЗа и "Лады"
12:19 05.04.2021В Губкинском на ребенка с крыши обрушился снег
10:23 05.04.2021Тюменец вынес из дома жены телевизор, холодильник и пылесос
14:15 03.04.2021В Ишиме пьяный водитель не справился с управлением, пассажир госпитализирован