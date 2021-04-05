В Тюмени непрофессиональные актеры представят спектакль-притчу

В Тюмени непрофессиональные актеры представят спектакль-притчу | Фото: Театр-студия "Быть" В Тюмени непрофессиональные актеры представят спектакль-притчу | Фото: Театр-студия "Быть"

30 непрофессиональных актеров заняты в спектакле-притче "Памяти ангела", который представят в СК "Зодчий" Тюмени 8, 9 и 10 апреля. На реализацию проекта театр-студия "Быть" получил поддержку Фонда президентских грантов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил режиссер театра "Быть" Артём Васильев.

"Грант мы выиграли в марте 2020 году, нам направили 463 тысячи 400 рублей. Но из-за пандемии запустить проект вовремя не удалось. Поэтому только в сентябре 2020-го у нас прошел кастинг, на котором мы из числа непрофессиональных актеров набрали 30 человек для спектакля", - говорит он.

Мастер-классы по сценической речи, пластике и актерскому мастерству ожидали участников проекта. С ребятами занимались педагог, профессор кафедры режиссуры ТГИК Элеонора Васильева, мастер спорта международного класса по танцевальному спорту Татьяна Каражова и руководитель, режиссёр молодежного театра "Быть" Артём Васильев.

Театр-студия "Быть" Театр-студия "Быть"

"За полгода участники многократно выросли над собой. И они готовы поделиться результатами своего труда. В основе сюжета постановки мотивы произведений "Каин и Авель", "Моцарт и Сальери" и некоторые произведения Шмитта. Наш спектакль о жизненном предназначении, о выборе пути. Что делать если ты не лучший, а вечно под номером два. В какой момент можно опустить руки и перестать бороться? И правда ли, что усердная работа и труд смогут заменить талант?", - поделился режиссер-постановщик.

Добавим, молодежный театр-студия "Быть" образовался 10 лет назад. За это время актеры поставили девять полноценных спектаклей, пять из них находятся в репертуаре постоянно. Театр является многократным победителем международных и всероссийских фестивалей.

Анжела Лебедева